Raidījums: Sievietei nenojaušot, viņa nonākusi parādnieku sarakstā

Jēkabpiliete atklāj, ka rēķinu apmaksai izmanto bankas automātisko maksājumus. Griežoties pie pakalpojuma sniedzēja atklājies, ka mainījušies līguma nosacījumi un pakalpojums, ko Daces mamma izmanto, līdz ar to cena.

"tet" pārstāve Laura Jansone gan uzsver, ka klientei tika pārtraukts viens no līdzšinējiem pakalpojumiem, aizstājot to ar citu, turklāt par to tika sūtīta informācija līgumā uzrādītajā saziņas kanālā.