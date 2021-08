"Levits nenāks ārā, jo viņš nedzīvo Rīgas pilī!" Sociālo tīklu lietotāji apspriež protestu pret "obligāto vakcināciju"

Nebiju domājis ka piedzīvošu dienu kur cilvēki protestēs pret savu veselību, drošību, izglītību, zinātni, attīstību... Un to darīs uz baumu un pseidozinātnes pamata. Drīzāk gaidīju bailes/paniku no skorbuļa nekā bailes no zālēm pret to.