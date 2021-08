VIDEO ⟩ "Viņi jau te ceturto dienu dzēra!" Salaspilī dienas laikā sadur vīrieti

Otrdien dažas minūtes pēc plkst. 16, Salaspils policisti un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) saņēma vairākus zvanus no Celtnieku ielas 18. nama iedzīvotājiem. Nama pagalmā, iespējams, esot sadurts kāds vīrietis.

Drīz vien kārtības sargiem izdevies sastapties arī ar daļu no kompānijas, kas, kā izrādās, iepriekš lietojusi alkoholu kopā ar sadurto. Viņi apstiprinājuši, ka iepriekš starp vairākiem ballētājiem izcēlies konflikts, kas, iespējams, ir kā saistīts ar vēlāk notikušo asiņaino uzbrukumu.

Celtnieku ielas 18. nama iedzīvotāji zina par notikušo, taču runā nelabprāt. Daļa no kompānijas šeit redzēta visai regulāri.

"Viņi dzēra te blakus, vienistabas dzīvoklī. Tur jau dzer trīs, četras dienas. Viņš it kā arī bijis. Viņš it kā aizgājis un tad kāds viņu nodūris. Jau pirms gada bija viens aizvests uz slimnīcu. Iznesa ar nestuvēm. Arī bija sagriezts ar nazi. Policija to visu zina," pastāstīja vietējā iedzīvotāja.