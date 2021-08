Cik ilgi jāgaida bildinājums no vīrieša, ņemot vērā viņa Zodiaka zīmi?

Lauvas, atšķirībā no Vēžiem, nemēģina iekārtoties pēc iespējas ātrāk. Parasti tie, kas dzimuši laika posmā no 23. jūlija līdz 22. augustam, apprecas pēc karjeras veidošanas un savas vietu dzīvē atrašanas. Turklāt šīs zīmes pārstāvji ir ļoti izvēlīgi. Viņi var sākt jaunas romantikas, meklējot to pašu. Parasti Lauvas apprecas vecumā no 30 līdz 35 gadiem.