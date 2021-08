Sociālo tīklu platformās notiek asas diskusijas par latviešu mākslinieka Kristiana Brektes gleznojumu uz Rīgas 40. vidusskolas sienas. Daudzi to nosoda, citi metas aizstāvēt, kā arī uz runām, konsultējoties ar Junga analītiķi un psihoterapijas speciālisti Gintu Teivāni, reaģējis par sienas gleznojumu atbildīgais fonds "Mākslai vajag telpu". Tomēr, ko par to domā paši bērni, centās noskaidrot portāls "Apollo.lv"

Fonds "Mākslai vajag telpu" trešdien, 18. augustā, vietnē "Facebook" rakstīja, ka "reaģējot uz nesekmīgo sarunu ar 40. vidusskolas sākumskolas vecākiem un nupat uzsākto parakstu vākšanu manabalss.lv.", viņi vērsušies pie psihoterapijas speciālistes, kā arī pauda sašutumu, ka "tiek izmantoti tādi apzīmējumi kā "psihi traumējošs", "erotiska rakstura", "sātanisma mājieni", kā arī pat tiek norādīts uz pornogrāfiju, taču netiek skaidrots, kas tieši sienas gleznojumā no šī visa parādās."

Spraigas diskusijas vecāku starpā

Diskusijā par gleznojumu tika pausti ļoti atšķirīgi vērtējumi, sākot ar to, ka, ja bērnu vecāki nespēj paskaidrot, ka tā ir māksla un tas ir mākslinieka redzējums, tad nez vai viņi vispār kaut ko spēj paskaidrot, līdz aicinājumam sameklēt pacēlāju, iegādāties krāsas un to aizkrāsot.

"Šajā attēlā neredzu neko piedauzīgu. Vai histēriski ir jāslēpj krūtis pat šādā naivā attēlojumā? Man skolas laikā puikas pirmajās klases ļoti līdzīgus zīmējumus mētāja pa klasi. Cilvēki baidās paši no savas ēnas. Ir pilnīgi skaidrs, ka šie cilvēki neko nesaprot no mākslas, ir bezgala puritāniski, un baidās, ka šis attēls reāli varētu ietekmēt bērna psihisko stāvokli (lasīju medijos). Šāds apgalvojums man šķiet absurds.

Es nevaru teikt, ka mani personiski uzrunā šis mākslas darbs ‒ tas vienmēr ir gaumes jautājums, bet man nav vēlme to ņemt un aizkrāsot. Es redzu atsauci uz mitoloģiskiem motīviem, kur antropomorfi tēli iemieso visu no kā mēs baidāmies. Acīmredzot, tas ir nostrādājis tik labi, ka ļaudis nevēlas uz to pat skatīties.