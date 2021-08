Vakcināciju imitējušajām medicīnas māsām nav vietas nozarē, pauž LMA viceprezidente

Asociācijas viceprezidente uzsvēra, ka Latvijā aizvien pastāv nevainīguma prezumpcija, tāpēc LMA līdz brīdim, kamēr atbildīgās iestādes nav noskaidrojušas visus apstākļus un pabeigušas izmeklēšanu, atturēsies no "raganu medībām vai kādu konkrētu personu nosodīšanas".

Līdz ar to konkrēti par šiem gadījumiem LMA šobrīd varot runāt tikai pieņēmumu formā. Kā skaidroja Ortveina, māsu profesijai ir saistošs Ētikas kodekss, kas nozīmē, ka ar medicīnas māsām saistītu pārkāpumu gadījumos par tiem ziņo asociācijai, kura iekšēji, iztirzāti izskata šos gadījumus un lemj par tālākajām darbībām. Tikai šādā situācijā, izrietot no pārkāpuma apjoma, var vērsties pret kādu konkrētu medicīnas māsu. Vienlaikus asociācija arī ir pilnvarota piešķirt māsām ārstniecības personu sertifikātus, tāpēc tā arī var lemt par to atņemšanu.