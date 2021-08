Vai implanti izraisa onkoloģiskas saslimšanas?

Vai blefaroplastikas operācija maina acu formu?

Līdzīga problēma var rasties, ja, veicot šo operāciju, par daudz tiek nogriezta apakšējā plakstiņa āda, tad palielinās slodze uz apakšējā plakstiņa tarsālajiem skrimšļiem un var rasties neliela plakstiņa nolaišanās. Līdz ar to vizuāli rodas sajūta, ka acs ir kļuvusi noapaļota.

Vai liposakcija jeb tauku atsūkšana ir svara zaudēšanas metode?

Daudzas sievietes sapņo par ātru svara zaudēšanu, pavadot tikai dažas stundas uz operāciju galda. Diemžēl reālajā dzīvē tas nedarbosies, jo tauku atsūkšana nav svara zaudēšanas metode, bet gan ķermeņa korekcijas metode. Pilnībā noņemt taukus nav iespējams: tas ir bīstami organismam un var rasties dažādi vielmaiņas un hormonālie traucējumi. Maksimāli var noņemt, sākot no 7 līdz 10% no kopējā ķermeņa svara. To jums konsulātcijā apliecinās ikviens plastikas ķirurgs.