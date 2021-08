Sarunā ar "Apollo.lv" sabiedrībā zināmi ļaudis, kas ir skolas vecuma bērnu vecāki, atklāj, ar kādām sajūtām gaida jauno mācību gadu un vai skolai viss nepieciešamaia jau ir sagātāts.

Aktrise un režisore Kristīne Krūze-Hermane ir triju skolas vecuma bērnu Jāzepa, Kaja Benjamina un Elzas Mētras mamma.

"Kamēr vien tas būs atļauts, bērni apmeklēs skolu klātienē. Taču to jau neviens nevar paredzēt, cik tas ilgi būs. Sekojot līdzi ziņu dienestiem un valstī pieņemtajiem noteikumiem, zinu, ka mācības klātienē atsāksies visās skolās. Šobrīd arī bērniem nav piespiedu kārtā jāveic vakcinācija. Tie noteikumi, ko pieņēmusi valdība, ka bērniem katru nedēļu tiks veikts siekalu tests un neviens ar varu netiks vakcinēts. Esmu izlasījusi un sapratusi, ka vienu reizi nedēļā tiks veikts siekalu tests par valsts līdzekļiem un vecākiem par to nav jāmaksā," par jauno mācību gadu zina stāstīt Kristīne Krūze-Hermane.

Viņa arī piebilst, ka bērniem skolai nepieciešamās lietas vēl nav sagādātas un viss ir atlikts uz pēdējo brīdi: "Esmu superneapzinīgs vecāks šajā ziņā, jo neko vēl neesmu iegādājusi. Sāksies skola un tad arī par to domāsim."

Vaicājot, kā viņas skolēniem gājis ar attālināto mācību procesu, viņai par šo situāciju ir dalītas sajūtas.

"Sākotnēji tīri labi izbaudījām neklātienes mācības, bet tā kā es pati aizvadītajā gadā ieguvu otru augstāko izglītību un man bija jāraksta bakalaura darbs, tas viss kopā ar attālināto mācīšanos, izvērtās apgrūtinoši.

Es redzu arī pēc bērniem, jo viņi ir noilgojušies pēc klātienes mācībām. Viņiem ir ļoti vajadzīga socializēšanās. Bērni var iegūt aktuālas zināšanas mājās, nav problēmu, bet ar vienaudžiem satikties, varbūt pat šajā vecumā ir svarīgāk nekā kalt faktus savā galvā," viņa stāsta.

Aktrise un režisore arī pati šajā mācību gadā Latvijas Universitātē turpinās psiholoģijas studijas maģistra programmā.

"Es vēl nezinu, vai man atsāksies mācības klātienē, jo vēl neesmu saņēmusi informāciju no universitātes. Pagājušajā gadā bija priekšmeti, kurus tīri labi izbaudīju attālināti, bet ir semināri un praktiska rakstura nodarbības, kur izjutu, ka gribētu bīut klātienē. Jāteic, ka beigās ļoti noguru no "Zoom" digitālās platformas. Man burtiski sākās alerģija no datora. Arī paši pasniedzēji no tā nogura.

Būtu priecīga, ja nākotnē varētu dalīt, ka tie priekšmeti, kas ir teorētiski, var palikt attālināti, bet praktiska rakstura – semināri, kur nepieciešama sadarbība ar grupu, varētu notikt klātienē."

Skaistumkaraliene un uzņēmēja Viktorija Brovuna ir divu skolas vecuma meitu Dženiferas un Andželīnas māmiņa.

"Esmu diezgan dusmīga par mācību situāciju. Visu laiku mainās likumi un noteikumi, un nevar īsi saprast, kā būs tālāk!?

Pagājušajā mācību gadā biju meitenēm iegādājusies visu skolai nepieciešamo, bet tas nebija vajadzīgs. Dzirdēju arī no citām mammām, ka ir iegādāts gan skolai nepieciešamais apģērbs, gan mācību līdzekļi – burtnīcas, klades, bet nekas no tā nebija vajadzīgs. Teikšu godīgi, man ir dilemma, pirkt vai nepirkt kaut ko pirms skolas sākuma!? Patreiz esmu meitu jaunajam mācību gadam iegādājusies kancelejas preces, bet apģērbs ir zem jautājuma zīmes, jo nav skaidrības, vai bērni ies uz skolu klātienē.

Man dikti nepatīk arī tas, ka bērnus vēlas vakcinēt. Es neesmu vakcinācijas pretiniece, jo pati esmu vakcinējusies pret Covid – 19. Runājot arī ar citiem bērnu vecākiem, arī mana nostāja ir pret bērnu vakcinēšanu. Brīdina, ka bērns nevarēs klātienē mācīties tikai tāpēc, ka viņš nav vakcinējies.

Mēs arī neesam slimojuši un arī antivielu mums nav. Gaidām no skolas ziņu, kā mums rīkoties tālāk.

Man ir ļoti svarīgi, ka manas meitas mācās klātienē, jo tas ir pavisam citādāk nekā attālināti. Mācīšanās attālināti ir papildus darbs vecākiem. Kā zināms, tādos priekšmetos, kā sports un mūzika, tas, kas ir jāveic klātienē, nu ir jādara mājas apstākļos. Ja sporta stundā vēl jāraksta referāti un esejas par dažādiem sporta veidiem, tas apgūtina un paņem daudz laika. Es saprotu vecākus, ka tas rada nervu stresu, jo bērni jau vēl nav tādā vecumā un apmācīti, lai ar datoru rakstītu referātus un meklētu informāciju internetā par sportu.

Teikšu godīgi, viegli nav, jo man ir jāpavada daudz laika, lai apmācītu bērnus.

Protams, ir arī savs labums, ka tādējādi bērni gūst jaunas iemaņas, bet mēs arī saprotam, ka skolotājs to visu nespēj apmācīt un izskaidrot attālināti. Tad šo visu var atrisināt vienīgi ar vecāku palīdzību. Un ko darīt tad, ja vecāki nav mājās, bet ir darbā? Es strādāju no rīta līdz vakaram un man nav attālināts darbs. Tādēļ meitu izglītība man paņem ļoti daudz laika. Ir ļoti grūti saplānot savu laiku, jo es nezinu, cik ilgi aizņems visa procedūra, lai palīdzētu meitām mācīties un veikt uzdoto. Reizēm bērni saprot ļoti ātri apgūstamo mācību vielu, citreiz ne tik ātri. Līdz ar to mācību process ievelkās un tas viss ir uz vecāku pleciem.

Tādēļ atkārtošos, bet pašlaik ieturu nelielu pauzi. Esmu no vecākiem, kas laikus visu saplāno, bet šobrīd es neko nevaru saplānot, jo nezinu, kādus variantus piedāvās skola un kādas lietas būs nepieciešamas klātienes mācībām.

Varu tikai iztēloties, kas darīsies tirdzniecības centros, kad skolas paziņos, kā noritēs jaunais mācību gads. Domāju, ka būs liels haoss.

Izskatu pat iespēju, ka visu nepieciešamo skolai varētu iegādāties attālināti.

Ļoti ceru, ka veikali piedāvā šādus variantus, tad labprāt izmantotu, jo man ir ļoti grūti atrast laiku, lai ietu uz veikalu iepirkties. Turklāt veikalos arī jāievēro ierobežojumi, kad vienlaikus tajā var atrasties konkrēts skaits cilvēku. Tāpēc baidos, ka visu nevarēs paspēt," pirms jaunā mācību gada aizdomājas Viktorija Brovuna.

Teātra un kino aktieris Andris Bulis ir divu bērnu tētis. Dēls Markuss šoruden uzsāks mācības 11. klasē.

"Pakāpeniski jau esam sākuši gatavoties skolai, bet vēl jau īsti nevarēja zināt, vai būs attālināta, vai klāties mācīšanās. Laikam jau vairāk izskatās, ka mācības atsāksies klātienē. Neesmu vēl saņēmis precīzu informāciju, bet šobrīd vēl nav tādu ziņu, ka mācibas varētu notikt attālināti. Lai gan jāņem vērā, ka situācija mūsu valstī var mainīties. Pēdējā man pieejamā infomācija, ka mācības notiks klātienē un skolēniem būs jāveic divas reizes nedēļā tests. Es ziņās dzirdēju, ka skolēniem būs jāveic testi.

Mans viedoklis par vakcināciju, ka to nevajadzētu veikt bērniem un jauniešiem. Ir jāsagaida, kad bērns pieaug un pieņem lēmumu. Ne ātrāk par pilngadību – 18 gadiem. Es negribu tagad savam puikam kaut ko uzspiest.

Mans dēls, iespējams, pat vairāk interesējas par visiem jautājumiem, kas saistīti ar vakcināciju, nekā es.

Baidos kļūdīties, bet ļoti ceru, ka jaunieši varēs iet uz skolu, veicot šos pārbaudes testus pret Covid – 19. Vidusskolniekiem jau varētu veikt šos siekalu testus. Tas būtu labi, ka tādējādi vidusskolēni varētu atkal iet uz skolu. Es esmu par mācībām klātienē.

Man puika ir teicis, ka viņam gribās iet uz skolu, jo ir nogurusi no datora.

Protams, attālināti mācoties, saikne ar skolotājiem ir pavisam savādāka. Tas no kā mēs visu laiku baidījāmies, lai bērni nav visu laiku ar viedierīcēm – telefonu un datoru, ir noticis. Gala rezultātā ir jālūdzās, lai bērns iet ārā prom no datora. Bet dēls atbild, nē, man nav laika, jo ir jāizpilda mājas darbs noteiktā laikā. Tādēļ labāk, lai iet uz skolu, tiekās ar citiem skolēniem. It īpaši šādā vecuma posmā, kad dēls ir vidusskolēns.

9. klasi dēls paspēja vēl pabeigt klātienē un eksāmenus arī nokārtoja klātienē. Tāpat arī paguva iestājeksāmenus 10. klasē nokārtot klātienē, bet tad arī sākās attālinātās mācības. Nedomāju, ka arī skolotājiem bija viegli. Ja skolotāja pajautājam, vai kāds kaut ko vēlas pajautāt, bija klusums.

Man liekas, ka klasē uz vietas, ja kāda ko pajautā, tad sākas diskusija un visi iesaistās. Mēs tomēr vēlamies, lai mūsu bērniem ir laba nākotne. Es tomēr esmu vecā kalibra cilvēks, kas uzskata, ka bērniem šajā septembrī ir jāatsāk mācības klātienē," tā Andris Bulis.

Tā kā dēls jau ir vidusskolēns, tad tētim esot vieglāk ar skolai nepieciešamo lietu iegādi, jo daudzas lietas dēls pats sarūpē. "Noteikti jau pēdējā brīdī vēl došos uz grāmatu veikalu, lai iegādātos nepieciešamo. Taču dēls jau ir tik liels, ka pats zina, kur atrodas lielveikals un grāmatu veikals. Vairs jau pie rokas nav jāved. 1. septembrī es viņam vēl varu aizdot pildspalvu, bet 2. septembrī vairs nē.

Tāpat arī nedomāju, ka dēlam patiktu, ja es sāktu viņu kontrolēt. Man jau liekas, ka šis ir tas vecums, tad pašam arī jāuzņemās atbildība un jāzina, kad uzlādēt telefonu vai nopirkt rūtiņu burtnīcu," ar humora pieskaņu nosaka Andris Bulis, kuram dēls piekodinājis, lai uz 1. septembri – svinīgo Zinību dienu vecāki paliekot mājās. Taču aktieris teic, ka par šādu atteikumu nebēdā, jo viņu vēl nākotnē sagaida meitas Alises vešana uz 1. klasi.