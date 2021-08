Zināms, kuros novados ir visaugstākie vakcinācijas pret Covid-19 rādītāji

Raugoties uz vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, kopumā visvairāk senioru savakcinēti Valmieras novadā, kur, piemēram, vecumā no 70 līdz 79 gadiem vakcināciju sākuši jau 80% un vecumā no 80 līdz 89 gadiem - 70% senioru. Saldus novadā 82% iedzīvotāju vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem saņēmuši vismaz vienu vakcīnas devu. Saulkrastu un Ogres novados 70% vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem esošo senioru ir vakcinēti ar vismaz vienu vakcīnas devu.