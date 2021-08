ReTV: Dainis Īvāns gatavs vērsties policijā pret vakcinācijas pretinieku Baltijas ceļa kampaņu

Akcija tiek plānota izmantot pavisam citiem nolūkiem – aicinājums piedalīties Baltijas ceļa pasākumā, piesaucot lozungus par brīvību, ir arī aicinājums iestāties pret obligātu vakcināciju. Kategoriski pret šādu rīcību ir viens no Baltijas ceļa rīkotājiem Dainis Īvāns .

"To es varu saukt par tādu zaimošanu, ņirgāšanos par cilvēkiem, kas pirms 33 gadiem riskēja ar dzīvību. Šis ir viens no mēģinājumiem devalvēt to visu. Es varu izteikt tikai nicinājumu šādiem te ļaudīm, kas spekulē ar tautai, patiesībā arī starptautiski, svētiem jēdzieniem, kas pasaulē nozīmē pavisam kaut ko citu – solidaritāti, nevis sabiedrības šķelšanu un naidošanu."