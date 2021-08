Maksimāli jānovērš hibrīdie apdraudējumi un jāturpina darbs pie klimata neitralitātes projektiem, norāda vēstniece

Par savu prioritāti vēstniec izvirzījusi ierobežotu resursu situācijā radīt apstākļus, lai katrs no pārstāvniecības darbiniekiem varētu sniegt labāko ieguldījumu Latvijas interešu aizstāvēšanā. Tāpat viņa plāno uzturēt aktīvus kontaktus ar ES institūcijās strādājošajiem latviešiem, kuru izpratne par Latviju un reģionu var noderēt ES diskusijās par Latvijai svarīgiem jautājumiem.

Viņas ieskatā, Latvijas atbildīgajām institūcijām lielākas pūles būtu jāvelta tieši savlaicīgas, datos balstītas argumentācijas izstrādāšanā. Līce-Līcīte plāno mudināt nozaru ministrijas savlaicīgi analizēt topošo iniciatīvu ietekmi uz Latviju, valsts spējām pildīt saistības un to finansiālo ietekmi. Savukārt vēstnieces saturiskās prioritātes, pēc viņas paustā, izriet no Latvijas ārpolitikas prioritātēm - veicināt Latvijas drošību un labklājību.

Vēstniece atzīmēja, ka ES darba kārtību un darba metodes jau otro gadu ietekmē Covid-19 pandēmija. Viņa sagaida, ka šī tēma dažādos rakursos dominēs ES darba kārtībā arī turpmāk. Līces-Līcītes ieskatā, cieša dalībvalstu koordinācija ir un būs pamats ES izejai no Covid-19 pandēmijas. Viņa norādīja, ka tiks diskutēts par Covid-19 pandēmijas mācībām un uzlabojumiem, kas nepieciešami, lai valstis un Eiropa kopumā būtu gatavāka nākotnes krīzēm, kas var nebūt saistītas ar veselības jomu.

"Izeja no Covid-19 radītās krīzes ir cieši saistīta ar ES ekonomikas atjaunošanu. To redzu kā vienu no manām galvenajām prioritātēm.