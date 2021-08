"ReTV": tiek izstrādāts unikāls SUP dēlis cilvēkiem ratiņkrēslā

"Lai SUP būtu gana drošs pret apgāšanos, tātad - jebkāda ekstremāla rīcība uz viņa nedrīkstētu rezultēties ar apgāšanos. Tāpēc ir vēl svarīgi saprast to transportēšanos no laipas, no ratiņkrēsla uz SUP, lai tas notiek gana droši,"