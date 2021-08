Covid-19 delta variants liek pārskatīt hospitalizēšanas kārtību. Mediķi gatavojas plašākai bērnu saslimstībai

viņš stāsta, un var just, ka apgrūtinātas elpošanas dēļ arī runāšana brīžiem sagādā grūtības.

Aleksejam no jauna bija jāmācās gan elpot, gan staigāt. Pirmos soļus viņš spēra maijā – piecus mēnešus pēc saslimšanas. Uzkāpt pa trepēm vai pacelt ko smagāku viņš joprojām īsti nevar. Tomēr ārsti, ņemot vērā slimības smagumu, arī to sauc par brīnumu. To atzīst arī Alekseja sieva Margarita Saveļjeva, kas pati ir medicīnas māsa Jēkabpils slimnīcā, kur aprūpēti arī Covid-19 pacienti.