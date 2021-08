FOTO ⟩ Iepazīsties ar "Lauku sētas" jaunās sezonas drosmīgajiem dalībniekiem!

"Ieklausīšos citu domās, jo neesmu visgudrākais, bet, ja viedokļi atšķirsies , noteikti muti neturēšu un pateikšu savu viedokli." Aivis ir brīvs vīrietis, un tā kā "Lauku sētā" piedalās vēl sešas foršas meitenes, kā tad būs? Vai varētu sanākt arī kādas attiecības, nu piemēram, ar Viktoriju, kura jau no paša sākuma uz viņu met acis? "Šaubos, vai kaut kādas attiecības varētu sanākt. Visi atnākuši spēlēt, un es neuzticos nevienam," stāsta Aivis, kurš sagaida labu piedzīvojumu no šīs vasaras.

"Pašai bail atklāt, ko no manis varētu sagaidīt. Bieži sastrādāju nepatikšanas, un tad man milzīgs kauns," stāsta 32 gadus vecā Maija Apsāne no Dundagas. Intrigas būs, jo būs jāpastāv par sevi, uzskata dalībniece, kurai ikdienā vieglāk padodas komunikācija ar pretējo dzimumu, nevis sievietēm. Viņa ikdienā ir pārdevēja būvmateriālu veikalā, un darbs ļoti patīk, jo var iemācīties daudz nezināmu lietu. "No sākuma nobijos no dalības "Lauku sētā", bet beigās vienalga esmu šeit. Baidījos no apziņas, ka visu safilmēto rādīs televīzijā, tomēr beigās nodomāju – lai rāda. Kā būs, tā būs!"