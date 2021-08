Mūžībā devies leģendārais "Rangers" uzbrucējs Žilbērs

Savas visas 18 sezonas NHL Žilbērs aizvadīja "Rangers" komandā, ņujorkiešus pārstāvot no 1960. līdz 1977.gadam. Kanādietis uzstādīja vai laboja 20 "Rangers" rekordus, savās karjeras beigās no labās malas uzbrucējiem rezultativitātē atpaliekot tikai no Gordija Hova.