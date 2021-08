Jūlijā gandrīz 99% stacionēto Covid-19 pacientu nebija vakcinēti

No jūlijā stacionētajiem kopumā 318 pacientiem 314 pacienti nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, savukārt četri pacienti (1,3%) bija vakcinēti. Neviens no jūlijā 25 mirušajiem cilvēkiem, kas bija inficējušies ar Covid-19, nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vēl nebija pabeiguši vakcinācijas kursu.

Pēdējās divās nedēļās, no 9. līdz 22.augustam, augsts saslimstības pieaugums turpina saglabāties līdz deviņiem gadiem veco bērnu vidū un starp bērniem vecumā no 10 līdz 19 gadiem. Saslimstība ar Covid-19 pieaug arī pārējās vecuma grupās.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju turpināja nedaudz samazināties un sasniedza 205,4. Latvijas rādītājs pieaudzis no 49,3 līdz 64,1, savukārt, Igaunijā rādītājs aizvadītās nedēļas laikā pieaudzis no 203,1 līdz 254,6, kamēr Lietuvā rādītājs pieaudzis no 202,5 līdz 254,5.

Iepriekšējā nedēļā nedaudz samazinājies ievesto Covid-19 gadījumu skaits (no 114 iepriekš uz 68), veidojot 7,4% no visiem jaunatklātajiem gadījumiem Latvijā. Laikā no 12.jūlija līdz 22.augustam saslimušie visbiežāk Latvijā ieradušies no Turcijas (75 gadījumi), Lielbritānijas (47), Krievijas (42), Spānijas (38), Gruzijas (26) un Lietuvas (17).