Jauns rekords: Igaunijā iedzīvotājs azartspēļu portālā laimējis 7,2 miljonus eiro

Šī gada jūnijā tika laimēts džekpots, Somijā dzīvojošais 30 gadus vecais vīrietis uzstādīja laimesta rekordu 6,5 miljonu eiro apmērā. Vēl lielāka veiksme uzsmaidīja 30 gadus vecajam portāla "Optibet" spēlētājam no Igaunijas, kurš tajā pašā spēlē "Mega Moolah" izmēģināja veiksmi ar likmi 3,75 eiro.

Laimīgais, kas strādāja par celtnieku, bija, maigi sakot, pārsteigts par uzvaru. "Man vajadzēja vairākas reizes izlasīt uzvarētāju, lai saprastu, ka tas notiek ar mani! Reiz no ziņām uzzināju, ka spēlētājs no Igaunijas ir laimējis rekordlielu summu - 6,5 miljonus eiro, un man likās, ka būtu interesanti izmēģināt to pašu spēli. Protams, es nevarēju iedomāties šādu laimi!"