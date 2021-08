VIDEO ⟩ Notikusi sadursme starp vieglo un smago automašīnu uz autoceļa Baltezers – Saulkalne

Otrdien, 24.augustā, notikusi spēcīga starp vieglo un smago automašīnu netālu no Upeslejām. Avārijā cieta trīs vīrieši, tomēr no mediķu palīdzības viņi atteikušies. Vienoties par to, kurš izraisīja avāriju, braucēji tomēr nevarēja, tāpēc talkā bija jāsauc ceļu policija, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".