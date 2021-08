Drāma, atriebība, agresija. Riebīgāko Zodiaka zīmju tops

Auns ir cilvēks, kas rīkojas, un viņam ir grūti tikt galā ar savām emocijām. Labākajās dienās viņa entuziasms un prieks ir lipīgs, bet, ja Aunu pārņēmušas dusmas, apkārtējiem labāk slēpties. Šī persona nekautrēsies pateiks pirmo, kas iešaujas prātā, lai cik nepatīkami būtu to dzirdēt.

Viņam var šķist, ka jārīkojas, lai izlaistu tvaiku, piemēram, konflikta laikā dauzīt ar dūri pret sienu. Auna dusmas var būt īslaicīgas, taču to īsie uzliesmojumi ir postoši un pat nedaudz biedējoši, īpaši tiem, kas ir viņa agresijas izraisītājs.

Ņemot vērā, ka šādu rīcību no Vērša neviens negaida, tas viņu ienaidniekus mulsinās. Vērši neļaus nevienam viņus stumdīt apkārt.

Tikai daži cilvēki var nobiedēt Lauvu, taču tas nenozīmē, ka viņš nedos pretī. Ņemot vērā to, ka Lauvas dzīvo drāmas dēļ, viņi nenotur sevi un savas emocijas, kad vēlas kādam izteikt savu attieksmi par situāciju.

Neskatoties uz to, ka Jaunavas pēc savas būtības ir diezgan noslēgtas, citiem nevajadzētu par zemu novērtēt viņu dabu. Lielākoties šīs zīmes pārstāvju cerības pret sevi un citiem bieži vien ir pārāk augstas. Nav vajadzīgs ilgs laiks, lai sadusmotu Jaunavu, taču šis cilvēks neizgāzīs savas dusmas, ja vien kāds nesēdēs viņam uz kakla.

Jaunavas ir pacietīgas, taču viņu pacietība nav mūžīga. Viņi pamana detaļas un, kad pienāks īstais brīdis, viņiem būs vajadzīgs vien mirklis, lai iznīcinātu cilvēku. Tāpat šie cilvēki var viegli izdzēst ikvienu no savas dzīves bez liekas drāmas. Ikviens, kas savā ceļā ar Jaunavu to būs sarūgtinājis, to nožēlos.