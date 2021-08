To vajadzēja piefiksēt jau pirmajās dienās, tomēr tā vietā jaunietei noteica nepareizu diagnozi, kā rezultātā Lūcija trīsarpus mēnešus pavadīja psihiatriskajā nodaļā. Tomēr sliktākais bija vēl tikai priekšā. Laikā, kad viņa tika izrakstīta no slimnīcas, viņai bija ne tikai nopietns smadzeņu bojājums, bet arī fiziska invaliditāte. Pēc tam, kad viņai tika veikta elektrokonvulsīvā terapija, viņai bija lēkme, kā rezultātā jauniete izkrita no slimnīcas gultas uz atklātas radiatora caurules, kas, traumējot nervu, paralizēja viņas kreiso kāju zem ceļgala.

Piecus gadus vēlāk 25 gadus vecā Lūcija ir izārstējusies no encefalīta, lai gan ir daudz dienu, kad viņa ir pārgurusi un prāts šķiet aizmiglojies. Kas attiecas uz paralizēto kāju, tā tas paliks. Tāpat viņa ir atteikusies no sapņa iestāties policijā. Šobrīd viņa ir encefalīta un invaliditātes kampaņas dalībniece, veiksmīga apakšveļas modele un vēstniece invalīdu iekļaušanā modes pasaulē.

"Mana vecmāmiņa un mamma sacīja darbiniekiem, ka gadījumā, ja man sāksies krampji, es no tās varētu izkrist. Viņu brīdinājumi netika ņemti vērā. Jauniete patiešām izkrita no gultas - uz atklātās radiatora caurules. Tā kā viņa joprojām bija bezsamaņā, viņa neko nejuta.

Bet Lūcija saka, ka nekas nevar kompensēt to, ko viņa ir pārcietusi. Kad viņa sāka atveseļoties, viņa sāka ilgoties pēc savas iepriekšējās - saulainās un aizraujošās versijas. Viņa skatījās ierakstu no izlaiduma, un jutās izmisusi.

"Tas radās no nekurienes. Tā kā man ir diezgan izteikta figūra, zīmoli ir ieinteresēti, un nu tā kļuvusi par manu nišu. Bet, kad es sāku to darīt, es sapratu, ka neviens cits to nedara. Par laimi, tagad daudz vairāk meiteņu to dara. Saņemot ziņojumus no cilvēkiem, sakot: "Ak dievs, tu esi devusi man pārliecību to valkāt" vai "Es jūtos tik daudz labāk sadzirdēts" liek man justies vērtīgai.