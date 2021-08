FOTO ⟩ Aktieri uzmirdz uz sarkanā paklāja! Ļaudis pulcējas uz filmas "Tizlenes" pirmizrādi

Par filmu: Ir 1999. gads, tuvojas Millenium svinības. Trīs devītklasnieces Sarmīte, Sveta un Katrīna ir nolēmušas mainīt savu dzīvi un no klases apsmietākajām "tizlenēm" pārvērsties par skolas populārākajām meitenēm. Iedvesmojoties no Holivudas filmām un seriāliem, draudzenes nolemj, ka vienīgā izeja ir ierasties izlaidumā ar klases spicākajiem čaļiem. Taču, kad izfantazētie plāni gandrīz izbojā patiesu draudzību, meitenēm nākas saprast, ka izlikšanās par to, kas neesi, nenes nedz laimi, nedz stilīgumu, un dzīvē viss nenotiek kā kino.