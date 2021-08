"Daudziem būtu jāsēž." Raimonds Pauls par "Krājbankas" īpašniekiem piespriesto sodu un zaudēto miljonu eiro

Maestro Raimonds Pauls bankā zaudēja teju miljonu eiro - no noguldītajiem vairāk nekā 700 000 latu viņam atdeva vien desmito daļu.

Sarunā ar PDz komponists atzīst: "Kas man no tā, ka žuļikiem piespriests sods? Vai kāds par mani domāja iepriekšējos desmit gadus? Atceros arī to ļoti netīro un blēdīgo Satversmes tiesas lēmumu, ka mums – ieguldītājiem – naudu var neatdot. Bet vai man tagad par to jāraud?