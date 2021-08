Mairama (vārds mainīts) ir vienīgā, kurai nupar nodarīto kaitējumu valstij būtu jāizmaksā tik liela summa - vairāk nekā 20 tūkstoši ASV dolāru. Lielākā daļa no 390 slimnīcā inficēto bērnu vecākiem, kas sastāda pusi no visiem HIV gadījumiem bērnu visū Kirgizstānā, saņēma daudz mazāku kompensāciju vai joprojām gaida tiesas spriedumu.

Šo vecāku bērni 2006. un 2007. gadā inficējās vairākās slimnīcās Kirgizstānas dienvidos. 45 no viņiem nomira pirms pieaugšanas. Daudzi bērni un viņu vecāki uzzināja par savu HIV statusu gadus vēlāk.

"Man bija jāizvēlas starp dēlu un vīru, es izvēlējos savu dēlu."

Laikā no 2005. līdz 2018. gadam tika ierosinātas 50 tiesas prāvas. Cauri tām izgāja 14 ārsti, no kuriem četri tika attaisnoti apgabaltiesā, trīs tika notiesāti, pārējie saņēma nosacītu sodu vai izkļuva sveikā cauri ar naudas sodu. Vēlāk notiesātie spriedumu pārsūdzēja Kirgizstānas Augstākajā tiesā.

Ārsti, kuri strādāja reģionālajā bērnu slimnīcā laikā, kad saslima Kiras dēls, atceras, ka šajos gados visas reģiona slimnīcas tikai sāka pāriet no atkārtoti lietojamu šļirču un iekārtu lietošanas uz vienreizlietojamām. Bieži vien šļirces un katetri tika iegādāti par pašu pacientu līdzekļiem, un slimnīcas bija slikti apgādātas.

Kira joprojām sērīgi atceras brīdi, kad viņai pastāstīja par dēla slimību. "Pēc tam viņš bija slimnīcā un tika ārstēts no zarnu infekcijas. Bērns gandrīz visu bērnību pavadīja slimnīcā, tika ārstēts ik pēc trim mēnešiem," atceras Kira.

"Mans bērns toreiz slimoja kā biedējošās filmās par briesmīgām slimībām - viņam bija plānas kājas un rokas, bet milzīga galva. Šķita, ka viņš mirst manu acu priekšā, es lūdzu ārstus noskaidrot, kas ar viņu notiek. Viņi veica visus iespējamos testus, un drīz vien jauns ārsts turpat koridorā pārsteidzīgi izteica to kā kaut ko ikdienišķu - jūsu bērnam ir HIV," dienu Kira atceras jau bez asarām.

Tagad viņa mazāk uzskata HIV par spriedumu, bet toreiz viss, ko Kira par to zināja, bija televīzijā dzirdētais: "HIV ir divdesmitā gadsimta mēris."

"Kad ārsti izteica spriedumu, man gar acīm pazibēja visa dzīve. Šķita, ka stāvu tur nekustīgi mūžību, it kā man būtu ar kaut ko iesists pa galvu, bet, kā izrādījās, es apčurājos un zaudēju samaņu, bet pamodos sava dēla palātā, kur mani ieskāva ārsti, kuri mani pārliecināja, ka HIV nav letāls," stāsta Kira.

Līdzīgs liktenis gaidīja daudzas citas bērnu mātes, kuru bērni saslima ar HIV. Lielākā daļa no viņiem cieta no ģimenes, vīra un sabiedrības noraidījuma. 2011. gadā daži no viņiem pat protestēja pie Kirgizstānas parlamenta ēkas, pieprasot deputātiem rūpēties par viņu saslimušajiem bērniem. Šīs mātes kā kompensāciju saņēma govi.