Pakalpojuma sniedzēji varētu strādāt ar pašu apmaksātu negatīvu Covid-19 testu

Konceptuāli pret šo ieceri bija veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) partijas biedrs Mārtiņš Šteins (AP), savukārt pret izmaksu segšanu no pašu kabatas iebilda deputāti Raimonds Bergmanis (ZZS) un Ivans Klementjevs (S).

Latkovskis skaidroja, ka no 1.augusta Covid-19 testi Latvijā vairs nav par brīvu, ar izņēmumiem, kurus nosaka Ministru kabinets. Viņaprāt, Saeimas Juridiskajam birojam jāizdomā, vai likumā nepieciešams atrunāt, kurš sedz šo ātro antigēnu testu izmaksas. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka nosakot atsevišķām profesijām obligātu vakcināciju, parlamentāriešiem jāievēro vienlīdzības princips un arī obligāti jāvakcinējas.

"Jaunās vienotības" Saeimas frakcijas vadītājs pauda bažas par to, kā sabiedrība uz to skatīsies, ja deputāti liks veselības un sociālās aprūpes iestāžu darbiniekiem vakcinēties, taču paši to nedarīs un varēs veikt testus. "Ja kaut kas deputātiem ir brīvāk atļauts, tad nevar citiem "piegriezt skrūves"," teica Latkovskis.