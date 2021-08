"ReTV": Nelegāls izaicinājums - pusaudži vietnē "TikTok" dalās ar nozagtām automašīnu ventiļu micītēm

Kāds vīrietis agri no rīta pats bija aculiecinieks jauniešu nelikumīgajām darbībām. "Ap plkst. 4.30. Es četros pamodos, iznācu uz balkona uzpīpēt, skatos, ka nāk četri jaunieši - divas meitenes un divi puikas, gadi 15 un ne vairāk. Meitenes bija ar velosipēdiem, puikas - bez. Viņi brauc gar manu māju un apstājās. Tūliņ iet pie mašīnas, skrūvē nost to ventili, nāk tai meitenei atpakaļ uzskrūvēt. Mums pat Lodē, Liepā, arī nesen gadījums bija, ka pie skolas stāvlaukumā stāvēja mašīna un bija "Facebook" izlikts, ka viņai visus četrus noskrūvēja," stāstīja Vitālijs Dolganovs, aculiecinieks.

"Ja mēs runājam par jauniešu grupu, tā kā pusaudžu grupu, viņi to dara kompānijā, tad ir stāsts par vairākām emocijām - pirmkārt, piederības sajūtu, jo mēs to darām kopā ar draugiem, tad ir azarts – pieķers, nepieķers, un pēc tam attiecīgi sociālajos medijos tie var būt "like", "share" vai jeb kas cits, kas pastiprina šo uzvedību ar uzmanību," sacīja Gunita Kleinberga, kognitīvi biheiviorālās metodes terapeite.