"BBC News" apgalvo, ka Krievijā vairāk nekā trešdaļa ģimeņu, kurā ir divi vai vairāki bērni un tikai viens strādājošs pieaugušais, tiek uzskatītas par nabadzīgām. Raidsabiedrības korespondente Natālija Zotova devusies ciemos pie trim daudzbērnu mātēm no Krievijas, kas atklājušas, kāpēc aizgājušas no vīriem, kā pelna iztiku, netiek galā ar kredītu nomaksu, tomēr nebeidz sapņot par labāku nākotni.

Olgas stāsts: "Ja nebūtu precējusies, nopelnītu naudu savam dzīvoklim"

"Ņemu divas vistas. Krūtiņa domāta maltai gaļai, no kuras pagatavoju kotletes ar rīsiem. Vistas karkass paredzēts buljonam, bet kājiņas apcepu. Zivju veikalā akcijas piedāvājumā var iegādāties navagu. Kilograms šo zivtiņu maksā 99 Krievijas rubļus (aptuveni 1.19 eiro).

Samaļu zivis gaļas maļamā mašīnā un no šīs masas cepu kotletes. Veikalā "Ярче" ("Spilgtāk") ir lētāki graudaugi. Te iegādājos griķus, rīsus, nūdeles, sviestu un cukuru. Kafijai akcijas cena ir 95 rubļi (aptuveni 1.10 eiro). Esmu liela kafijas mīļotāja, tādēļ bez kafijas nevaru," savus pirkšanās paradumus atklāj Olga, kas dzīvo Krievijas pilsētā Barnaulā, kas atrodas Sibīrijas daļā.

Olga nesen zaudējusi darbu bankas "ФорБанк" zvanu centrā. Šī banka zaudēja licenci un tika slēgta. Pagaidām tās darbiniekiem maksā 2/3 no dīkstāves likmes, kas ir 16 tūkstoši rubļu (aptuveni 184.76 eiro).

Uz nenoteiktu laiku Olga iekārtojusies arī apsardzē, kur nopelna vēl 7 tūkstošus rubļu (aptuveni 80.83 eiro). No šīs naudas summas viņai ir jāmaksā 12 tūkstoši rubļi (aptuveni 138.57 eiro) hipotekārais kredīts un 4600 rubļi (aptuveni 53.12 eiro) komunālie maksājumi, pusotrs tūkstotis (aptuveni 17.32 eiro) par mākslas skolu vidējai meitai, 600 rubļi (aptuveni 6.93 eiro) jaunākajai meitai par bērnudārzu.

Olgai ir arī vēl citi kredītmaksājumi, tādējādi no algas tiek atskaitīti vēl 10%. Kas paliek, tiek tērēts pārtikai.

Viņamir precējusies, bet trim meitām iztiku pelna viena, kā arī pati maksā hipotekāro kredītu. Vīrs nestrādā. Viņš darba dienās no bērnudārza izņem jaunāko meitu, sagaida mājās Olgu ar gatavām vakariņām un mazgā traukus. Bērni tētim ir ļoti pieķērušies.

"Daudzi mani nesaprot un norāda, ka vīrs taču man palīdz un ko tad es vēlos!? Bet es par to maksāju ar saviem nerviem un naudu – vieglāk būtu pieņemt darbā mājkalpotāju."

Taču vīru nomainīt pret mājkalpotāju nav tik vienkārši, jo aiziet no viņa būtu pārāk dārgi.

Sākotnēji vīrs strādāja, nedzēra un nesmēķēja

"Aleksejs radikāli atšķīrās no tiem vīriešiem, ko biju redzējusi. Kluss, nedzērājs, nesmēķētājs un tobrīd strādāja," tā Olga atceras tikšanos ar savu tagadējo vīru.

Tagad vīrs visu laiku sēž Olgas viedtālrunī, skaidrojot savu rīcību, ka "mums viss ir kopīgs". Tāpat viņš lasa sievas sarakstes "WhatsApp", no mājas laiž viņu ārā vien tad, kad jādodas uz darbu.

"Vai tu nevari saprast? Es neeju pie kāda cita, bet gan prom no tevis!" Olga sarunas laikā gandrīz kliedz, it kā viņas vīrs būtu līdzās. Bet vīra šeit nav. Saruna norisinās apsarga istabā biroju ēkā, kur Olga strādā ik pēc trim dienām. Sieviete atzīst, ka tikai šajās darba dienās, kad viņa nav mājās, izdodas atpūsties.

Divi bēgšanas mēģinājumi un trīs kredīti

Turklāt 2011. gadā viņa paņēma divus aizdevumus, lai palīdzētu vīramātei (pirmā vīra māte, ar kuru Olga komunicēja arī pēc šķiršanās, pēkšņi saslima ar vēzi). Tieši tādēļ katru mēnesi Olgai tiek atvilkti 10% no algas.

Taču bēgšana notika steigā. Vīrs parasti no mājas neiziet. Lai vismaz stundu varētu sagatavoties, viņai nācās melot un piedāvāt vīram tikties darbā. "Aiziesim tev kaut ko nopirkt," ar šādu piedāvājumu viņa bija vīru izvilinājusi no mājas.

Pa to laiku Olga ar taksometru piebrauca pie mājas, paķēra meitas un dažas lietas. Viņai bija svarīgi paņemt līdzi mīļoto kaķi: "Tas ir mans kaķis. Vīrs to uzreiz būtu izmetis." Tāpēc lielākā daļa lietu tā arī palika dzīvoklī. Tāpat viņa paņēma līdzi tikai turpmāko hipotēkas maksājumu, jo nevēlējās nokavēt maksājumu kā pagājušajā reizē. Olgai nebija uzkrājumu.

Pusgadu pēc bēgšanas no vīra, Olga secina: "Neviens nepalīdzēs. Nevajadzētu paļauties ne uz palīdzības centriem, ne draudzenēm, ne radiem. Nevienam nav vajadzīgi citu bērni un problēmas. Viss jārisina pašai."

Olga sarunāja ar draudzeni, ka padzīvos ar bērniem pie viņas. Jaungada brīvdienās viņa saprata, ka šajā mājā vairs nepriecājas par viņu klātbūtni. Olga sāka apzvanīt krīzes centrus sievietēm. Barnaulā tādi ir divi. Vienā no tiem teica, ka viņu prioritāte ir sievietes, kurām nav Barnaulā deklarēta dzīvesvieta. Otrā centrā paziņoja, ka tas tiek slēgts astoņos vakarā. Savukārt Olga strādāja bankā no deviņiem rītā līdz deviņiem vakarā. Turklāt ik reizi, ierodoties centrā, bija jānodod negatīvs Covid-19 tests, un tā ir papildu nauda, kas Olgai gandrīz bija beigusies.

Taču tiesa dokumentus nepieņēma, jo viņa iepriekš nebija samaksājusi nepieciešamo nodokli. "Valsts nodoklis par īpašuma sadalīšanu ir vairāk nekā seši tūkstoši (aptuveni 69.28 eiro), kur es ņemšu šādu naudu?" sašutusi ir Olga. Dokumenti tika nosūtīti atpakaļ uz dzīvesvietu pie vīra, kurš tādējādi uzzināja, ka sieva mēģina no viņa šķirties.

Janvārī Olga devās prom no draudzenes mājas un noīrēja istabu. Viņai bija jāmaksā ne tikai par īrēto istabu komunālajā dzīvoklī, bet arī par dzīvokli, kurā dzīvoja viņas vīrs. Olga saprata, ka vīrs nemaksās kredītu un parāds tāpat tiks novelts uz viņas pleciem. Martā pēkšņi atklājās, ka banka "ФорБанк", kuras zvanu centrā strādāja Olga, bija zaudējusi licenci. Darbinieki varēja doties dīkstāvē un algas tika strauji samazinātas. Maijā Olgai beidzās paziņu aizdotā nauda.

Cerība, ka visas bēdas beigsies 2028. gada vasarā

Meitas priecājas, ka viņām atkal ir sava istaba - it kā tikko būtu atgriezušās mājās no brīvdienām. "Jūs taču nevarat dzīvot bez manis, vai ne?" vīrs bija sajūsmā. Taču drīz vien viss atgriezās vecajās sliedēs, jo vīrs sāka pārmest Olgai, kāpēc viņiem vairs nav automašīnas. Kad Olga ar bērniem viņu pametusi un viņš palicis bez iztikas līdzekļiem, devies pelnīt naudu ar savu automašīnu, piegādājot pārtiku, bet iekļuvis satiksmes negadījumā. Ja Olga nebūtu aizbēgusi, tad automašīna būtu palikusi neskarta. Savukārt Olga domā, kas būtu noticis, ja viņa nebūtu apprecējusies.

Otrās Olgas stāsts: "Aizbēg no vīra nezināmā virzienā"

Aizmugurē cementa rūpnīca, pa kreisi - skola, kuras remontdarbiem tieši šī ražotne nesen piešķīrusi naudu. Labajā pusē sākas stepe, no kuras paveras skats uz vecu ūdenstorni.

Olgas Antonovas māja ir kalna pakājē, Akkermanovkas ciemata nomalē - netālu no Orenburgas apgabala un Kazahstānas robežas.

Labsirdīgais kaukāza aitu suns cenšas uzlikt ķepas uz katra viesa pleciem. No kūts dzirdams kā blēj aitas un kliedz tītars. Aiz glīta zila žoga divi zirgi un poniji mielojas ar sienu - galvenais saimniecības darbaspēks. Pirms divām dienām divas poniju ķēves tika vestas kumeļos. Viņas dzīvo atsevišķā aplokā ar smieklīgiem garkājainiem kumeļiem. Olgas meita, pirmklasniece Ļiza noglāsta kumeļu, nēsā uz rokām paklausīgo kaķi Marķīzu un izliek savas rotaļlietas uz mājas lieveņa.

Šajā mājā Olga apmetās pirms septiņiem gadiem, kad meita Ļiza nebija pat sešus mēnešus veca. Viņa jau agrāk bija sapratusi, ka ir jāiet prom no vīra. "Viņš dzēra, bet arī nedzēris uzvedās kā muļķis. Tik ļoti viņš bija sapuvis," Olga īsi raksturo vīru. Ir nepatīkami viņu atcerēties. Olga arī īsi piebilst, ka vīrs aizvainojis viņas pusaudžu vecuma dēlus no pirmās laulības.

Jauno māju Olga iegādājās par pabalstu, ko saņēma, kad pasaulē nāca meita Ļiza, kas ir sievietes trešais bērns. Māja izmaksāja 500 tūkstošus rubļu (aptuveni 5773.68 eiro). Nekustamā īpašuma iegādei bija jāpievieno sava nauda - 200 tūkstoši rubļu (aptuveni 2309.47 eiro), ko viņa bija iekrājusi dažu mēnešu laikā, gatavojoties slepenai aiziešanai no vīra.

Vīrs pat nezināja, kur viņa ģimene pārcēlusies. Taču, kad sazvanījušies, vīrs sievai nav jautājis, kur viņa ar bērniem devusies un kā klājas, bet gan, kāpēc vistas aizvestas? Tā arī bija pēdējā dzīvesbiedru saruna. Saņemt no viņa alimentus Olgai tā arī neizdevās.

Īstrno savu bērnības sapni

Olga vienmēr ir sapņojusi strādāt ar zirgiem. Nelielajā pilsētiņā zirgi vienmēr bija līdzās. "Kopš divu gadu vecuma esmu uz zirga, vectēvs strādāja par ūdens nesēju. Zirgs veda no darba uz stalli. Un es biju zirga mugurā."

Olga sāka īstenot savu sapni - strādāt ar zirgiem. Viņa tolaik izveidoja vienīgo zirgu nomu Novotroickā. Izplānoja pie mājas izveidot verandu, lai būtu vieta, kur uzņemt viesus. Sašuva ponija svārkus un cepures, lai izklaidētu bērnus svētkos. Nopirka kamanas, lai vecgada vakarā bērnus var vizināt ar salaveci, kā arī vecu karieti, kurai nepieciešams remonts. Karietes sēdeklis tika uzmeistarots no atkritumu izgāztuvē atrastām skapja durvīm, ko Olga apvilka ar audumu, bet viņas mamma nokrāsoja zelta tonī. Olgas meita Ļiza lepni norāda uz karietes sēdekli.

Tikai, kad uz zārka krīt smiltis, vairs nav variantu

"Izejot no mājām, es jau esmu darbā!" saka Olga. Viņai patīk strādāt mājās daudz vairāk nekā rūpnīcā. Labajos mēnešos - vasarā, Jaungada brīvdienās, Masļeņņicā jeb Pankūku dienā – mēnesī varot nopelnīt aptuveni 20 tūkstošus rubļu (aptuveni 230.95 eiro). Orenburgas apgabalā iztikas minimums ir 10602 rubļi (aptuveni 122.43 eiro). No septembra beigām līdz pat jaunajam gadam esot "mirušais laiks", tad ģimene dzīvo no nopelnītā un vasarā dārzā izaudzētā.