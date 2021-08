FOTO ⟩ "Jābūt lielai nekaunībai, lai ko tādu mēģinātu iesmērēt rīdziniekiem!" Staķis un iedzīvotāji asi kritizē Operas tiltiņa asfaltēšanu

Māris Kalējs, kurš Rīgas domes vēlēšanās startēja no "Attīstībai/Par, "Progresīvie"" saraksta, mikroblogošanas vietnē "Twitter" norādījis, ka uz Operas tiltiņa asfalts uzklāts "ķap-ļap, šķībi, greizi".

Kāds cits bēdīgā darbu rezultāta vērtētājs paudis, ka, iespējams, pie vainas ir tas, ka darbi veikti ar mikroblieti. Taču citi to atspēkojuši, norādot, ka šī ierīce nav pie vainas, bet gan "līkroči", kas ar to strādājuši.

Arī pāreja no celiņa bruģa uz asfaltu ir nelīdzena ar augstu pacēlumu.

Kā aģentūra LETA noskaidroja Rīgas domē, darbi uz tiltiņa vēl nav pabeigti un pieņemti. Bet par to kvalitāti atbildot uzņēmums.

Darbus veica "Rīgas tilti", un to aptuvenās izmaksas ir 3785 eiro.

Tilta vēsture

Tilta celtniecībai līdzekļus ziedoja Rīgas Politehniskā institūta profesora Vilhelma fon Timma atraitne. Pēc vīra novēlējuma tilts bija jāceļ iešanas apstākļu uzlabošanai. Pēc viņa ieceres tilta pārejai jāsākas laukumā pretī Nacionālās operas galvenajai ieejai un, taisnā līnijā krustojot kanālu jābeidzas pretī Latvijas Universitātes (toreiz Rīgas Politehniskā institūta) galvenajai ieejai. Projektu konkursā uzvarēja inženieris no Ventspils - Ivans Kropivjanskis. Kājnieku lietošanai tiltu nodod 1900. gada sākumā.

1995. gadā veikta profesora V. Timma kājnieku tilta restaurācijas rakstura remonts. Remontu, saglabājot pirmatnējo tilta konstrukciju, veikusi sabiedrība "Rīgas tilti" inženieru A. Jasaiša un A. Lieckalniņa vadībā. Remontējot iepriekšējā ietves sega - koka grīda - nomainīta ar asfaltbetonu. No vairākiem seniem ielu tiltiem pār kanālu līdz mūsu dienām neskarti saglabājušies tilti centrālajās ielās - Brīvības bulvārī (toreiz Aleksandra bulvāris), Krišjāņa Barona ielā (A. Suvorova iela) un Krišjāņa Valdemāra ielā (Nikolaja iela). Pēc konstrukcijas un izmēriem šie tilti ir ļoti līdzīgi, un to vidējās daļas uzbūvētas periodā no 1857. līdz 1859. gadam.