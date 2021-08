Ārkārtīgi skaists paraugs ir prāvests Andris Vasiļevskis. Viņš te nokalpoja kādus astoņus gadus. Viņam tā suitu kultūra tik ļoti bija pie sirds, ka, lai arī viņu pārcēla citā vietā, viņš te ir katru mīļu brīsniņu. Viņš ir pie mums un palīdz gan ar padomu, gan ievedis tādās labās lietās. Kā piemēram, viņš saka tā: "Katrai tautai ir kas ļoti svarīgs. Jums tas ir suitu dziedājums – suitu burdons. Ja jūs to, katoļi būdami, to suitu burdonu nevarat dabūt iekšā svētajā misē, tad jūs neesat suiti."

To gan ir grūti pateikt. Redziet, Rita Drīzule, kurai šosvētdien palika simts gadi, viņai bija piemiņas brīdis Gulbenes novada Tirzas kapos. Guntis Pakalns uzaicināja – varbūt mēs arī no tālienes varam viņai kādu sveicienu veltīt. Viņa bija tā, kas uzaicināja Veroniku Porziņģi - viņas bija gandrīz viena vecuma – dziedāt Aizputes dziesmu svētkos. Savācās maza grupiņa. To varētu saukt par ansambļa "Suitu sievas" dibināšanu. Bet to nosaukumu "Suitu sievas" mums iedeva Gunārs Piesis, kad mēs filmējāmies filmā "Pūt, vējiņi" 1973. gada vasarā.