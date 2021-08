Šīs vasaras mans lieklākais koncerts bija klubā "First", kurā bija ierobožojumi un to varēja apmeklēt gan vakcinētie, gan nevakcinētie. Tas, protams, bija dīvaini, bet cilvēku bija ļoti daudz. Jāteic, ka cilvēki ir ļoti noilgojušies, to var ļoti labi just," sarunā ar "Apollo.lv" pastāstas Artūrs Duboks.