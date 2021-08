Septiņas uzņēmīgas un spēcīgas dāmas sacentīsies LTV šovā "Īstās latvju saimnieces"

Šajā sezonā viesus uzņems Viola Anna Bīriņa no Latgales un Rūta Beirote, kura saimnieko netālu no Krimuldas. Līga Lieplapa viesības rīkos Madonas novadā, Gunita Štroha – netālu no Kuldīgas. Kurzemniece Kitija Švīgere godus rīkos Kandavā, Zemgali pārstāvēs Sandra Icaka, bet Vija Kuļša demonstrēs Latgales viesmīlību.