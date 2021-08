"ReTV": Sociālajos tīklos cilvēki dalās ar satraucošām bildēm ar atsveķotiem kokiem

Sociālajos medijos cilvēki dalās fotogrāfijām, kur redzamas priedes, kurām veikta atsveķošana. Sveķus izmantoja rūpniecībā padomju laikos. Šobrīd tie netiek izmantoti vispār. To, ko var redzēt, tā ir vienīgi vēstures palieka.

"To darīja speciāli cilvēki, kas ar to nodarbojās un sveķu ieguvi bija diezgan arī naudīgs darbs, jo sveķotāji, kas čakli strādāja, arī diezgan labi nopelnīja. Sveķus izmantoja galvenokārt rūpniecībā, taisot kalifoniju un terpentīnu, kurus atkal savukārt izmantoja tālāk. Pielietošana ļoti plaša - sākot no pārtikas rūpniecības, gumijas ieguves un skaņu plašu ražošanai," sacīja Ivars Ziemulis, mežzinis.