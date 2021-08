Puse Covid-19 seku mazināšanai atvēlētās naudas bērnu nometnēm paliek neizmantota

Tikai jūnija beigās Valsts izglītības satura centrs bija sagatavojis vadlīnijas pašvaldībām atbalsta saņemšanai. Nometņu organizētājus atlasīja pašvaldības. Katrai no tām tika piešķirts finansējums proporcionāli tajā esošo skolēnu skaitam.

Rīga paguva iztērēt vien nelielu daļu no šīs summas un 7062 bērnu vietā pie bezmaksas nometnēm tika nedaudz vairāk kā četri simti. Brīdī, kad projektu varēja uzsākt, virkne pašvaldību jau bija uzsākušas darbu pie citu nometņu organizēšanas, arī nometņu vadītāji vasaru bija saplānojuši, bet skolas un skolotāji – devušies atvaļinājumos.

Trīs no pašvaldībām (Tērvetes, Smiltenes, Madonas) no dalības projektā vispār atteicās. Mazākām pašvaldībām ar nometņu organizēšanu gājis labāk, lielākām – ne tik labi. Piemēram, Liepājā bija pieteikušies 12 nometņu rīkotāji un iztērēta mazāk nekā puse no valsts piešķirtās naudas.