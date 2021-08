Šodien Igaunijas parlaments vēlēs jaunu valsts prezidentu

Tomēr abām koalīcijas partijām parlamentā kopā ir tikai 59 balsis, tādēļ Karisa izredzes būs atkarīgas no pārējo parlamenta frakciju deputātu balsojuma.

Viņa ievēlēšanai pietiktu ar opozīcijā esošās partijas "Tēvzeme" vai Sociāldemokrātiskās partijas frakcijas atbalstu, ja kaut viena no tām izšķirtos par kopīgu nostāju, taču abi politiskie spēki jau paziņojuši, ka konsensu nav panākuši un to frakciju deputātiem būs tiesības balsot brīvi.

63 gadus vecais Kariss absolvējis Igaunijas Dabaszinātņu universitāti, pēc specialitātes ir biologs. No 2003. līdz 2007.gadam bijis Dabaszinātņu universitātes rektors, no 2007. līdz 2012.gadam - Tartu Universitātes rektors, no 2013. līdz 2018.gadam - Igaunijas valsts kontrolieris, bet kopš 2018.gada ir Igaunijas Nacionālā muzeja direktors. Par savām galvenajām prioritātēm ievēlēšanas gadījumā viņš nosaucis izglītību, zinātni un inovācijas.