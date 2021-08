Ko sola zvaigznes? Septembra mēneša horoskops

Parasti uzmanība pievēršama arī pilnmēness dienai, jo šajā laikā vairāk nekā citkārt var saviļņoties emocijas. 21. datumā agrā rīta/nakts stundā Mēness pilnā fāze Zivju zodiaka zīmē. Tā kā ietekme jūtama jau iepriekš, tad 20. datuma vakars piemērots kādam mīļi romantiskam pasākumam un mierīgai relaksācijai. Savukārt 21. datumā Mēness nonāk Auna zodiaka zīmē un tad gan jāuzmanās no strīdiem un sakāpinātām emocijām.

Prāta potenciāls augstā līmenī, bet ieklausies arī intuīcijā. Tā palīdzēs labāk orientēties cilvēku nodomos un rīcības motīvos. Ja vajag padomu, tad taujā to labiem draugiem, viņu ieteikumi būs zelta vērtē. Kārtojot lietišķās darīšanas iestādēs, kārtīgi sagatavojies, jo var gadīties, ka atbildīgās personas runā citā valodā. It īpaši liela uzmanība pievēršama juridiskām niansēm. Privātajā dzīvē par garlaicību sūdzēties nevarēs. Bet – lai kā arī iet, neapspried to, kas notiek, ne ar draugiem, ne radiem. Tā tikai tava un otra cilvēka darīšana.