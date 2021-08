Vairāk nekā uz pusi pieaudzis stacionēto Covid-19 slimnieku skaits

Līdz ar stacionēto skaita pieaugumu par 38% palielinājies to pacientu skaits, kuri stacionāros ārstējas ar smagu slimības gaitu.

Skrīningtestu veikšana skolās tika sākta pagājušajā nedēļā. No visiem kopumā veiktajiem 102 816 testiem 69% bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu.

No jaunatklātajiem pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 8% jeb 101 inficētais bija saistīts ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 92% jeb 1173 inficētie bija pārējā sabiedrības daļa.

Kā ziņo SPKC, pagājušajā nedēļā pieaugums bija novērojams visos reģionos, it īpaši Vidzemē. Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients aizvadītājā nedēļā pieaudzis no 1,20 līdz 1,29, kas liecinot par infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā.

No pagājušajā nedēļā atklātajiem Covid-19 slimniekiem 1077 cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, kas kopumā ir 85% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem. Tikmēr 197 cilvēki bija vakcinēti, kas ir 15% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem.