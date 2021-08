"Atvadu spēle noteikti būs." Blūms par lēmumu beigt karjeru un nākotnes plāniem

"Karjeras beigas brieda jau ilgāku laiku, tomēr līdz augusta beigām vēl iekšā bija cerību, ka kaut kur ārzemēs izdosies noslēgt līgumu. Covid-19 pandēmijas dēļ situācija tirgū ir mainījusies - pieaugusi konkurence. Līdz ar to 39 gadus vecam basketbolistam no Latvijas noslēgt jaunu līgumu ir visai grūti," vienu no iemesliem, kāpēc nosvēries par labu karjeras beigšanai, min Blūms.