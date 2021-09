Portāls "Apollo.lv" apkopojis svarīgāko valdības lemto, kas stājas spēkā no 1. septembra.

Organizējot testēšanu, tikšot ņemtas vērā katra bērna individuālās vajadzības. Nepieciešamības gadījumā testēšanu veiks laboratorijas personāls vai skolas ārstniecības persona. Ja skolēns nevarēs veikt nevienu no testa veidiem, pēc VM paustā, tiks meklēti individuāli risinājumi.

Ņemot vērā, ka izglītojamie jaunākajā vecumposmā, 1.-3. klasē, vēl tikai mācās mācīties, tostarp apgūst lasītprasmi un attīsta komunikācijas prasmes, mutes un deguna aizsegu lietošana var to apgrūtināt. Turklāt izglītojamiem šajā vecumposmā trūkst iemaņu pareizu mutes un deguna aizsegu lietošanā, līdz ar to 1.-3. klases izglītojamie mācību telpā nelieto mutes un deguna aizsegus.

Ņemot vērā mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifiku, arī šajā gadījumā nav jālieto mutes un deguna aizsegi. Fizisko aktivitāšu laikā personai ir apgrūtināta elpošana, tāpēc to norisē arī nav jālieto mutes un deguna aizsegi.

No trešdienas jauno 2021./2022. mācību gadu klātienē drīkstēs sākt tikai tie skolēni un izglītības darbinieki, kuri digitālā vai papīra formātā varēs uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Ja nevakcinētajam izglītojamam netiks veikta Covid-19 testēšana, attiecīgais izglītojamais nevarēs nedz sākt, nedz arī turpināt izglītības ieguvi klātienē izglītības iestādē. Ņemot vērā pamatizglītības ieguves obligātumu, vecāki vai personas, kas realizē aizgādību, ir atbildīgi par to, lai bērns iegūtu obligātu izglītību. Proti, ja izglītojamais netiks testēts, tad pamatizglītības ieguve būs vecāku atbildība un tā iegūstama ģimenē.

Ņemot vērā to, ka pamatizglītības ieguve līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ir obligāta, par izglītības ieguvi ģimenē būs atbildīga izglītojamā ģimene, kurai būs jānodrošina izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura apguvei.

Vienlaikus IZM atzīmēja, ka pedagoga netestēšanās vai nevakcinēšanās nav pamats šī gadījuma piemērošanai. Šādi konkrēti gadījumi, kad mācību process ir īstenojams attālināti vai var tikt īstenots attālināti ir noteikti, lai veicinātu izglītības iestādē noteikto ierobežojumu samērīgumu pret konkrēto gadījumu, izvairoties no nepamatotiem ierobežojumiem.

No 1. septembra skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumus varēs sniegt tikai personas ar Covid-19 sertifikātu

No trešdienas friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumu sniedzējiem, kā arī visiem skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem būs obligāti jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu.

Izņēmums no minētās prasības ir individuālu pakalpojumu sniegšana atsevišķā telpā, kad klients, lietojot mutes un deguna aizsegu, varēs saņemt pakalpojumu bez Covid-19 sertifikāta, pie pakalpojuma sniedzēja, kas būs vakcinējies vai pēdējā pusgada laikā pārslimojis Covid-19. Testēšanas sertifikāts pakalpojuma sniedzējam šajā gadījumā nebūs pietiekams.

Izvēloties strādāt šajā režīmā, ir jāseko Latvijas 14 dienu kumulatīvajam Covid-19 gadījumu skaitam uz 100 000 iedzīvotāju. Ja tas pārsniedz 120, skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem, vienam pakalpojumu saņēmējam būs jānodrošina 25 kvadrātmetru no publiski pieejamās telpas platības," atzina EM .

Savukārt, publisko pirts un saunas, kā arī baseinu ar rekreācijas zonu pakalpojumu sniedzējiem vienam pakalpojuma saņēmējam ir jānodrošina 15 kvadrātmetri no publiski pieejamās telpas platības.

No 1. septembra vispārējās izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likme tiks paaugstināta līdz 830 eiro, bet pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem zemākās darba algas likme pieaugs līdz 872 eiro.

Ministru kabinets jūlija sākumā lēma, ka no septembra vispārējās izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likme tiks paaugstināta no 790 eiro uz 830 eiro, kas ir par 5,1% vairāk nekā iepriekš.

Savukārt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem zemākās darba algas likme tiek paaugstināta par 10,4%, paredzot, ka atalgojums pieaugs no 790 eiro līdz 872 eiro.

No 1. septembra tiks palielinātas arī profesionālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības un interešu izglītības iestāžu vadītāju, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītāju izglītības iestādē (koledžas struktūrvienībā), kā arī izglītības metodiķu zemākās mēneša darba algas likmes.

Tirdzniecības izstāžu organizēšana un norise varēs notikt ne tikai tā dēvētajā "zaļajā drošības režīmā", bet arī "dzeltenajā drošības režīmā", kā ietvaros jāievēro virkne drošības nosacījumi - darbiniekiem un apmeklētājiem jābūt ar Covid-19 sertifikātu vai veiktu Covid-19 testu. Tirdzniecības izstādēs būs jānodrošina vienai personai vismaz 15 kvadrātmetri no publiski pieejamās telpas platības, bet eju platumam starp izstāžu stendu rindām jābūt vismaz trīs metriem.

Vienlaikus valdība lēma tirdzniecības izstādēm noteikt saistošu "ģimenes regulējumu", kas paredz atļaut pilngadīgajiem ar Covid-19 sertifikātu izstādes iekštelpās atrasties kopā ar nepilngadīgiem bērniem, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu, un kuriem nav jāuzrāda sertifikāti. Savukārt bērniem no 12 gadu vecuma, kuri nav vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, ir jāspēj uzrādīt negatīvu testēšanas sertifikātu.

EM skaidroja, ka šāds "ģimenes regulējums" izstāžu organizēšanā ir pieļaujams, paredzot, ka tirdzniecības izstādes norises laikā tiek nodalītas apmeklētāju plūsmas dažādos laikos . "Laikā, kad tirdzniecības izstādes apmeklē pieaugušie kopā ar bērniem, visām personām no septiņu gadu vecuma jālieto deguna un mutes aizsegi, kā arī vienai personai jānodrošina ne mazāk kā pieci kvadrātmetri no publiski pieejamās telpas platības," atzina ministrijā.

Savukārt, "ģimenes regulējuma" ietvaros, organizējot tirdzniecības izstādi ārā, pilngadīgas personas ar Covid-19 sertifikātu var apmeklēt minētās izstādes kopā ar nepilngadīgiem bērniem, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu, un kuriem nav jāuzrāda sertifikāti. Kā arī var apmeklēt ar bērniem no 12 gadu vecuma, kuri nav vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, bet tiem jāspēj uzrādīt negatīvu testēšanas sertifikātu.

Ar stipendiju fonda "Studētgods" atbalstu jaunieši no daudzbērnu ģimenēm ik mēnesi varēs saņemt 160 eiro

No šodienas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sāk stipendiju izmaksu no jauna sociālo stipendiju fonda "Studētgods" studijām Latvijā jauniešiem līdz 25 gadu vecumam no daudzbērnu ģimenēm, ik mēnesi izmaksājot atbalstu 160 eiro apmērā.