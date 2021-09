"Protams, ka nav iespējams vienā koncertā aptvert visu studijas repertuāru, šajā koncertā katra grupa izdziedās vienu no "Knīpas un Knauķi" "Zelta dziesmām", to ir daudz vairāk, un tām būtu jāvelta ne viens vien koncerts ,” stāsta studijas vadītāja Edīte Putniņa, papildinot: "Par ārkārtīgi daudzajām un bagātīgajām muzikālajām sadarbībām 50 gadu garumā tiks stāstīts topošajā grāmatā "Bērnība "Knīpās un Knauķos"" – tā acīmredzami "vēlas" sagaidīt īpašās jubilejas fotogrāfijas un, skaisti noslēdzot jubilejas gadu, būs gatava nākt pie lasītājiem rudenī".

Koncerta pirmajā daļā skanēs "Knīpas un Knauķu" populārākās "zelta dziesmas" - sākot no pirmajiem ierakstiem skaņu platēs līdz pašām jaunākajām - Ēvalda Siliņa, Zigismunda Lorenca, Vitas Siliņas, Jāņa Ķirša, Andra Sējāna, Renāra Kaupera un citu autoru skaņdarbi.

Koncerta otrajā daļā jubilāri izdzīvos fragmentus no Jāņa Lūsēna un Normunda Beļska izrādes "Īkstīte", Ilgas Reiznieces, Gata Gaujenieka un latviešu tautas dziesmu izrādes "Reiz bija", Vitas Siliņas un Antras Leines izrādes "Kazlēni un vilks", no "Knīpu un Knauķu" 40. un 45. jubilejas koncertprogrammas, Sējāna un Cipes izrādes "Vilkam tāda dvēselīt'", kurus komponists Sējāns sakārtojis skanīgos popūrijos.

"Dzīves labsajūtas veidošana bērnos."

Par to, kā Covid-19 ēnā pavadīts aizvadītais gads, un ko tas mācījis, stāsta Edīte Putniņa.

"Kā jau mēs katrs šajā pasaulē, arī bērni ir ļoti atšķirīgi. Gan savā psihoemocionālajā uzbūvē, gan vecuma posmā, gan pieredzes apjomā. Protams, katrs bērns nāk no savas ģimenes, un katram no dabas ir dots vairāk vai mazāk sabalansēt savu uzstāšanās prieku un satraukumu. Mēs parasti bērnus iedrošinām, lai nesatraucas, ja sajūk kāds vārds vai deju solis, galvenais saglabāt prieku par paveikto.

Mēs vērojam, ka 21. gadsimtā mums visiem ikdienas dzīvē satraukumu un stresu ir daudz, vairāk kā senākos gados, tāpēc katram no mums ir ļoti vērtīgi pārskatīt savu attieksmi, savu dzīves sajūtu.

Manuprāt, mums visiem – gan bērniem, gan pieaugušajiem 21. gadsimtā ir pienācis laiks un iespēja atjaunot uzskatu, kā redzēt pasauli sev apkārt un sevi tajā. Pirmkārt, mums jābūt priecīgiem un pateicīgiem par to vien, ka esam piedzimuši šajā pasaulē.

Nav jau visiem lemts piedzimt, bet ja tev tāda laime ir, ar to vien ir pilnas tiesības eksistēt šajā pasaulē, nesagaidot kādu citu atļauju vai novērtējumu.

Mūsu uzdevums dzīvē būtu sevi realizēt pēc iespējas saskaņā ar to sūtību, kam esi aicināts šajā pasaulē. Lai to sajustu, ir jāiziet vērīgs sevis un pasaules iepazīšanas ceļš, un visas dzīves garumā pilnveidojoties, varam piedzīvot sevis piepildījumu arī vairākās jomās. Arī manā dzīvē pirms dažiem gadiem ienāca dziļa un jēgpilna dzīves mācība, kurai turpmākos gadus veltīšu savas sirds uzmanību – apzinātība. Mani skolotāji ir "Klusuma skolas" dibinātāji Inese un Ivo Strantes, brīnišķīgi četru bērni vecāki, vairāk kā desmit gadus jau māca apzinātību bērniem un nu to darīšu arī es. Ja tā dziļāk paskatās, tas mani arī dzīvē ir vienmēr primāri interesējis.