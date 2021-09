Mācības klātienē atsāksies arī profesionālajā, augstākajā un neformālajā izglītībā

Kā norādīja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), profesionālās izglītības programmu izglītojamiem, kuri to uzsākuši apgūt pēc pamatizglītības ieguves (izglītojamo vecums 15-19 gadi), testēšanas izmaksas sedz no valsts budžeta līdzekļiem, ņemot vērā, ka vakcīnas jauniešiem no 12 gadu vecuma pieejamas neilgu laiku. Savukārt izglītojamie, kas apgūst profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas, testēšana izmaksas sedz par saviem līdzekļiem.