Jauna informācija par aizvadītajā diennaktī atklātajiem koronavīrusa gadījumiem Latvijā

Aizvadītajā dienā visvairāk jauno inficēto - 135 - tika konstatēti vecumā no desmit līdz 19 gadiem. Savukārt vecumā no 30 līdz 39 gadiem tika atklāts 61, vecumā līdz deviņiem gadiem - 59 jauni inficētie, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo. Tādējādi 194 jeb 41,4% no vakardienas saslimušajiem ir vecumā līdz 19 gadiem. SPKC ziņo, ka ar skolēnu masveida testēšanu pirms jaunā mācību gada no tiem ir saistīti 108 gadījumi.