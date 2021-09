LTV: Kariņš jau pirms divām nedēļām piedāvāja atsaukt "obligātās vakcinācijas" ieceri

Un es domāju, ka šajā brīdī mums ir jāsaprot, ka mums ir jānovērš visa uzmanība no tā, ka valdība par visu atbildēs, uz to, ka tagad ir individuālā atbildība un decentralizētā lēmumu pieņemšana," sacīja Kariņš.

Līdzīgi viņš trešdien izteicās arī Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā", runājot par mācībām klātienē augstas Covid-19 saslimstības apstākļos. Viņaprāt, lēmumam jābūt decentralizētam, jo situācija no skolas uz skolu laikā, kad ir pieejamas vakcīnas pret vīrusu, ir dažāda.

Bet "Saskaņas" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Agešins norādīja: "Es domāju, ka likums par obligātu vakcināciju vispār netiks pieņemts, un, kā saka cilvēki, ja tu atklāj, ka jāj uz beigta zirga, tad kāp no tā nost."

No likuma grozījumiem gan nevēlas atteikties Jaunā konservatīvā partija, tās Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Juris Jurašs norādīja: "Kamēr likumprojekts ir komisijā, deputāti var ar to turpināt strādāt, ja vien ir apņemšanās panākt reālu rezultātu. Šobrīd reālu piedāvājumu no pārējiem partneriem īsti nav, un es uzskatu, ka tāda situācija nav pieļaujama – gaidīt un vilcināties."