Levits: Valdībā jādiskutē par nepieciešamību vakcinēties pedagogiem, sociālajiem un medicīnas darbiniekiem

"Digitālie rīki tiek izmantoti, lai mūsu valstij nedraudzīgi iekšēji un ārēji spēki slēptā veidā ietekmētu Latvijas politiku un ekonomiku," pauda Levits, vienlaikus atzīmējot, ka iekšlietu sistēmā jāveido attiecīgi sagatavotu un izglītotu kiberpolicijas vienību. Viņaprāt, ir pēdējais laiks to darīt, ņemot vērā, ka esam hibrīdkara fokusā, un mūsu informācijas tehnoloģijas esot tālu no nepieciešamā.

Valsts prezidents arī aktualizēja neapmierinošu lietu izmeklēšanas ilgumu un nepieciešamību pēc adekvātas kvalifikācijas operatīvajiem darbiniekiem, tāpēc, viņaprāt, jau no nākamā gada budžeta jāatvēl līdzekļi moderna izmeklētāju un operatīvo darbinieku mācību centra. "Tas ir vairāku gadu darbs, bet to ir jāsāk," atzīmēja Levits.

"Mums visiem kopā jāiedziļinās un jāatrod risinājums problēmai, kas kļūst arvien redzamāka - Latvija atpaliek," teica prezidents, piebilstot, ka šī atpalicība ir strukturāla. Latvijas ekonomika ilgtermiņā atpaliek no pārējām Baltijas valstīm, kā arī arvien biežāk ir atrodama ES reitingu beigu galā. Kā piemērus viņš minēja to, ka 57% Latvijas iedzīvotāju nav digitālo prasmju, kas Eiropā tiek vērtēts kā kritisks rādītājs, kā arī Latvijai ir mazākais informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) darbinieku skaits proporcijā no visu nodarbināto kopskaita. No prezidenta teiktā izriet, ka modernā sabiedrībā tas tā nevarētu būt.