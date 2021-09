Četru dienu laikā krāpnieki no iedzīvotājiem izkrāpuši vairāk nekā 400 000 eiro

Lai gan lielākoties iedzīvotāji ir vērīgi un nepakļaujas krāpnieku darbībām, tomēr var novērot, ka aizvien no personām ar viltu tiek izvilināta personīgā informācija.

Otrdien, 31. augustā, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknis saņēma iesniegumu no kāda uzņēmuma, kurā konstatēts, ka notikusi krāpšana un kopumā radīt zaudējumi 180 000 eiro apmērā.

Tāpat otrdien, 31. augustā, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknis saņēma iesniegumu no kāda vīrieša, pret kuru veiktas krāpnieciskas darbības laika posmā no šī gada 7. augusta.

Proti, nenoskaidrota persona izlikās par kāda ezoteriskā centra pārstāvi no Ukrainas, kā rezultātā vīrietim izkrāpti aptuveni 15 000 eiro.

Trešdien, 1. septembrī, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirknis saņēma iesniegumu no kāda uzņēmuma, kurš šī gada 23. martā saņēma rēķinu no kādas firmas Zviedrijā par traktortehnikas – ekskavatora iegādi.

Savukārt vakar, 2. septembrī, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirknis saņēma iesniegumu no kāda vīrieša, kurš laika posmā no 24. jūlija līdz 27. augustam ieguldīja finanšu līdzekļus investīciju platfomā. Šajā gadījumā tika konstatēts, ka no personas izkrāpti 59 891 eiro.