Speciālo skolu audzēkņiem paredz atšķirīgu kārtību Covid-19 testēšanā

Kā aģentūru LETA informēja Veselības ministrijā, bērnu ar īpašām vajadzībām gadījumā testēšanas metožu izvēle jābalsta uz individuālu pieeju, pielāgojot visdraudzīgāko metodi, kas nerada psihi traumējošu pieredzi. Līdz ar to speciālajās skolās testēšana tiks veikta izlases veidā, sabalansējot epidemioloģiskās drošības risku novēršanu ar iespējām veikt testēšanu bērnam draudzīgā veidā.

Plānots, ka testēšanas procesu veidos skolas personāls un ārstniecības personas, kas savstarpēji vienosies par procedūrām katras konkrētās skolas audzēkņu testēšanai, individuāli izvērtējot, kā to veikt katrā konkrētā skolā.

Veselības ministrija norāda, ka speciālo skolu audzēkņi ir viena no augsta riska grupām, jo šiem bērniem Covid-19 var izpausties smagākā formā. Līdz ar to šajās skolās ir īpaši būtiski nodrošināt epidemioloģisko uzraudzību un pasākumus, kas ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanos, tāpēc pilnīgi atteikties no testēšanas nebūtu droši.