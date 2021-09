Vairākām grūtniecēm pasliktinājies veselības stāvoklis Covid-19 ietekmē. Speciālisti aicina aktīvāk vakcinēties

Pētījumā, kas 15.janvārī publicēts medicīnas žurnālā "The Journal of the American Medical Association", analizēti dati par 406 440 ASV dzemdību iznākumiem laika posmā no aprīļa līdz novembrim. Kopumā 6380 no dzemdētājām bijušas Covid-19 pozitīvas. Pētījumā secināts, ka grūtniecēm ar Covid-19 ir 3,5 reizes lielāks trombembolisku komplikāciju risks, sešas reizes lielāka iespējamība nonākt intensīvās terapijas nodaļās un 26 reizes lielāka plaušu mākslīgās ventilācijas iespējamība. Tāpat par 21% biežāk attīstījusies preeklampsija, kas ir viena no smagākajām grūtniecības komplikācijām.