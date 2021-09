VIDEO ⟩ TV3: Restorānu tīkls "Tokyo City" izvairījies no vairāk nekā 10 miljonu atmaksas valstij

TV3 Ziņu rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka runa ir par ēstuvju tīklu "Tokyo City", kas nodokļu administratoru redzeslokā nonāca 2017. gada nogalē. Pēc tam, kad VID par aplokšņu algām un izvairīšanos no nodokļu nomaksas "Tokyo City" pārvaldītājiem – SIA "Resto Court", SIA "Restograd" un SIA "Stollons" centās piedzīt 10 miljonu parādu – tos 2018. gadā likvidēja. Vietā izveidojot SIA "Tokyo City" un SIA "TC-11". Tagad, izmantojot tiesības par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā, vairāk nekā 10 miljoni eiro tiks piedzīti no šiem uzņēmumiem.

Situācijas, kad uzņēmēji cenšas izvairīties no nodokļu parādu atmaksas, izmantojot tā sauktos pārejas uzņēmumus, nodokļu administratoru ikdienā nav retums.

"Izkārtne tam ir viena visu laiku, bet ik pa laikam nomainās rekvizīti, vai kases čeki nomainās. Mēs kā nodokļu administratori to uzzinām, skatoties, kas notiek ar nodokļu parādu piedziņu. Šajās situācijās reizēm tiešām bija tāda bezspēcības sajūta – ir bijis uzņēmums ir izveidoti parādi – šis uzņēmums, kā mēs vienkārši sakām, tika nomests, vietā ir cits, dara to pašu, bet nekādas snakcijas par to nevaram piemērot," komentē Santa Garanča, VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktore.