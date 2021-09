VIDEO ⟩ Nolauzts koks pamatīgi apskādē pasažieru autobusu Getliņos

To, kam jāsedz zaudējumi, skaidros policisti, kas bija ieradušies notikuma vietā. Iespējams, atbildība būs jāuzņemas zemes īpašniekam, bet tik pat labi viss var beigties ar to, ka "Rīgas satiksme" no pašu līdzekļiem veiks remontu. Apdrošināšana diez vai darbojas reizēs, kad vainojama dabas stihija, saka speciālists.

Taujāts, kādā stāvoklī ir autobuss un vai to varēs saremontēt, "Rīgas satiksmes" pārstāvis atbild - bojāts jumts, logs, bet neizskatās, ka autobuss būtu smagi cietis. To ir iespējams saremontēt. "Mēs nogādāsim to līdz parkam uz remonta zonu, viss strādā, tostarp gaismas, ar to var braukt," par autobusa nogādāšanu uz remonta vietu stāstīja Nataļjins.