Jauna informācija par aizvadītajā diennaktī atklātajiem koronavīrusa gadījumiem Latvijā

Aizvadītajā dienā visvairāk jauno inficēto - 81 - tika konstatēts vecumā no desmit līdz 19 gadiem. Savukārt vecumā no 30 līdz 39 gadiem un no 40 līdz 49 gadiem tika atklāti 58 saslimušie, bet vecumā no 20 līdz 29 gadiem - 48 jauni inficētie. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.