Nīderlandes "Grand Prix" kvalifikācijā uzvaru svin mājinieks Verstapens

Verstapens savu ātrāko "lidojošo apli" veica minūtē un 8,885 sekundēs, vien par 0,038 sekundēm apsteidzot savu sīvāko konkurentu no "Mercedes" komandas Lūisu Hamiltonu. Svētdien no otrās starta rindas sacīksti sāks Hamiltonas komandas biedrs no Somijas Valteri Botass, bet viņam blakus stāsies francūzis Pjērs Gaslī ("Alpha Tauri").