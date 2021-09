Zināms, cik izmaksās skolēnu regulāra testēšana pret Covid-19

"Principi paliek nemainīgi no epidemioloģiskās puses. Jā, attiecīgi strādājam mēs ar katru pozitīvo gadījumu, katram nosakām kontaktpersonas, un tad tālāk kā darbojās skola un skolas praktiskā dzīve turpinās - tas ir skolas iekšienes lēmums, kā viņi var nodrošināt mācību priekšmetu," saka SPKC pārstāve Ilze Arāja.

Rīgas 34. vidusskolā atzīst, ka tā varētu būt problēma. Šeit pilnībā vakcinēti 76 procenti jeb nepilns simts no 114 skolotājiem. Kolektīvā par vakcinēšanos vairs nediskutē, lai neizraisītu liekus strīdus. Ietekmi uz šaubīgajiem gan atstāja politiķu raustīšanās, lemjot par vakcināciju kā pienākumu noteiktām profesijām.

"Tad šie cilvēki it kā saņēmās un bija gatavi iet un vakcinēties, bet pēc tam, kad sākās plašas diskusijas un izskanēja, ka pat Saeimā nav vienota uzskata par par šo procesu, tad šie cilvēki atkal nolēma, ka nē, tomēr mēs pagaidīsim, kamēr likumdevēji to visu izlems, un, ja būs nepieciešams, tad mēs to darīsim, ja nebūs, tad arī nedarīs," novērojumos dalās N.Rogaļeva.